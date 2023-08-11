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موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الأحد، مباراة تشيلسي وليفربول في الجولة الأولى من المسابقة مع بداية موسم 2023/2024.

تشيلسي ضد ليفربول 

وستنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” ستامفورد بريدج” معقل تشيلسي كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , BEIN SPORTS HD 3 TR , DAZN 1 ESPANA HD.

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ليفربول وتشيلسي - ليفربول ضد تشيلسي
ليفربول وتشيلسي -@ChelseaFC

وتنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، ضد بيرنلي الصاعد حديثًا، على ملعب “تيرف مور”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا لمواصلة تألقه، وحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم، فيما يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية.

ليفربول وتشيلسي
جانب من المباراة – @ChelseaFC

مباريات السبت في الدوري الإنجليزي 

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نظيره نوتينغهام فورست، عند الساعة الثانية والنصف مساء على ملعب الإمارات.

وتُقام 4 مباريات عند الساعة الخامسة مساء، حيث يلعب بورنموث ضد وست هام يونايتد على ملعب “فيتاليتي”، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوتون تاون ضيفًا على برايتون في ملعب “فالمر”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون نظيره فولهام على ملعب “غوديسون بارك”، ويحتضن ملعب “برامول لين”، مباراة شيفيلد يوناتيد ضد كريستال بالاس.

وفي ختام مباريات الغد بالدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب “سانت جيمس بارك”.

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