موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان

يترقب مشجعو الدوري الإيطالي لكرة القدم، مباراة كالياري ضد إنتر ميلان، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة كالياري ضد إنتر ميلان

ومن المقرر أن تُقام مباراة كالياري ضد إنتر ميلان عند الساعة 9:45 مساء اليوم الاثنين، على ملعب “سردينيا أرينا”، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد إنتر ميلان في المركز السابع برصيد 3 نقاط.

كالياري وإنتر ميلان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة كالياري ضد إنتر ميلان اليوم بهدف تحقيق الفوز، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الملعب والجمهور، وحصد الثلاث نقاط، بعدما قدم أداء مميزًا في الجولة الأولى، وفرض التعادل على تورينو.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لمواصلة بدايته القوية في الدوري الإيطالي الممتاز، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، في رحلة بحثه عن استعادة اللقب، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

ويتوقع أن يبدأ النيراتزوري، مباراة كالياري ضد إنتر ميلان بالتشكيل التالي؛ بان سومير، ماتيو دراميان، ستيفان دي فري، باستوني، دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان كالهانجولو، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو، ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.