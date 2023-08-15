موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية الإسباني غدًا في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” كارايسكاكيس” في اليونان، كما تُنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN 4 K HD R , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

وفي يونيو الماضي، تُوج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

السيتي بطلًا لدوري الأبطال وإشبيلية بطلًا للدوري الأوروبي

وكان التعادل السلبي حسم الشوط الأول بين الفريقين، حيث بدأ مان سيتي، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد في الدقيقة الرابعة يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خطيرة على مرمى الكاميروني أونانا حارس إنتر ميلان آنذاك.

عاد بعدها النرويجي هالاند ليهدر فرصة إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ26، ثم شهدت المباراة في الدقيقة الـ35 خروج اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من المباراة بداعي الإصابة وحل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين في تشكيلة السيتي.

وعند حلول الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، سدد الإسباني رودريجو تصويبة قوية لم يرها الحارس أندري أونانا حارس الإنتر وقتها.

أما فريق إشبيلية فتُوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، وذلك في مطلع يونيو الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي روما الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لكل فريق.

وكان الأرجنتيني باولو ديبالا أحرز الهدف الأول لنادي روما في الدقيقة الـ 35، ثم في الشوط الثاني تعادل الفريق الإسباني عبر اللاعب جيانلوكا مانشيني لاعب روما بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ55.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين لكن النتيجة لم تتغير، ليذهب بعدها الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الفريق الإسباني لمصلحته بنتيجة 4/ 1.