موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة شفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.
وتنطلق مباراة شيفيلد ضد مان سيتي يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب “برامول لين” معقل فريق شيفيلد.
وستنقل مباراة السيتي وشيفيلد يونايتد على قنوات Sky Sports Main Event Uk , Bein Sport 1 HD Premium , Bein Sports HD 1 English.
وبالأمس، حسم نادي مانشستر سيتي، الجدل المثار بشان مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي بيرناردو سيلفا، وأعلن تمديد عقده رسميًّا.
ونشر حساب نادي مانشستر سيتي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا للاعب بيرناردو سيلفا، بعد تمديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2026.
وجاء تمديد التعاقد مع سيلفا، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن مان سيتي هذا الصيف، حيث دخلت أندية؛ الهلال، برشلونة وباريس سان جيرمان في منافسة قوية؛ للحصول على خدماته، قبل أن يُنهي ناديه الجدل ويمدد تعاقده.
ويُعد بيرناردو سيلفا من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، وساهم في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي بالثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي.
وشارك بيرناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، في 55 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي في الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم 8 تمريرات حاسمة.