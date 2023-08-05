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مع انطلاق موسم 2023/2024

موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق فريق مانشستر يونايتد أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

مباريات الجولة الأولى

ويستعد مان يونايتد لمواجهة فريق وولفرهامبتون مساء يوم 14 أغسطس الجاري في الجولة الأولى حيث تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

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وتنطلق مباريات الدوري الإنجليزي بداية من يوم 11 أغسطس الجاري بلقاء الافتتاح بين مانشستر سيتي وبيرنلي.

مانشستر يونايتد

وتُستكمل المباريات يوم السبت بإقامة 6 مباريات وهم ” آرسنال ضد نوتنجهام فورست، إيفرتون ضد فولهام، شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس، بورنموث ضد وست هام يونايتد، برايتون ضد لوتون تاون، نيوكاسل ضد أستون فيلا”.

وفي يوم الأحد 13 أغسطس يلعب تشيلسي ضد ليفربول وبرينتفورد ضد توتنهام هوتسبير.

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يفكر في التخلص من ماجواير

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي “دارمش شيث”: إن ماجواير على رادار وست هام بعدما رحب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج برحيله قبل بدء الموسم الجديد.

وكان اليونايتد سحب شارة القيادة من ماجواير، حيث قال المدافع صاحب الـ 30 عامًا: “المدرب أبلغني بسحب الشارة مني وهذا الأمر مخيب لـ الآمال، ولكنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها لليونايتد”.

وأضاف هاري ماجواير: “كان شرفًا كبيرًا لي قيادة مانشستر يونايتد، وأتمنى التوفيق لمن سيأخذ الشارة من بعدي”.

مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس -
هاري ماجواير

ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًّا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.

وكان ماجواير انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2019 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

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