موعد مباراة ميلان وتورينو والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة ميلان وتورينو ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة ميلان وتورينو

ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان وتورينو على ملعب “سان سيرو”، عند الساعة 9:45 مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيتم نقل مباراة ميلان وتورينو عبر قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، الحاصلة على حقوق إذاعة مواجهات الدوري الإيطالي الممتاز داخل الوطن العربي، ويُمكن متابعة اللقاء عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على “يوتيوب”.

ميلان وتورينو يسعيان للفوز

ويدخل الروسونيري مباراة ميلان وتورينو اليوم، بهدف مواصلة انطلاقته المميزة، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو في تقديم أداء مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام ميلان، وتعويض تعادله الإيجابي ضد كالياري الصاعد حديثًا، خاصة أنه تألق واستحوذ على الكرة طوال اللقاء.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد تورينو في المركز الـ12 برصيد نقطة واحدة.