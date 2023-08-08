موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

تُقام منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث يلتقي الشرطة العراقي مع النصر السعودي، ثم يلعب الهلال والشباب السعوديين، مساء يوم غدٍ الأربعاء.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، يلتقي الشرطة مع النصر، في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الشرطة إلى الدور نصف النهائي، إثر فوزه على السد القطري بنتيجة 4-2 في دور الثمانية، ليلاقي النصر الذي اجتاز منعطف الرجاء المغربي بالفوز 3-1.

وفي استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، يلتقي الهلال مع الشباب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفاز الهلال على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، بينما تخطى الشباب نظيره الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ضمن مباريات دور الثمانية.

تعليقات المدربين في المؤتمر الصحفي

وعُقدت يوم الثلاثاء، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي فرق الشرطة العراقي والنصر والهلال والشباب السعوديين، للحديث عن آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمباراتي الغد في المربع الذهبي.

من جانبه، شدد أحمد صلاح مدرب الشرطة على أهمية لقاء النصر، مشيرًا إلى أنها: “مباراة مفترق طرق بالنسبة لنا، لأن الخصم يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، سواء محليين أو أجانب”.

وأضاف: “لاعبو النصر لديهم قيمة فنية عالية، سنلعب أمامهم بحذر شديد لأنها مباراة مصيرية، والخسارة فيها تعني الخروج ولا مجال للتعويض”.

وقال كرار عامر لاعب الشرطة: “ستكون مباراة قوية، لكننا نمتلك حافزًا كبيرًا أمام صفوة نجوم كرة القدم العالمية، مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وغيرهما”.

في المقابل، أعرب لويس كاسترو مدرب فريق النصر عن سعادته البالغة بالوصول إلى المربع الذهبي من البطولة، لافتًا إلى أن المشوار كان صعبًا ومعقدًا للغاية، مشيرًا إلى أن عددًا من لاعبيه يعانون من الإجهاد خلال الوقت الراهن.

كأس الملك سلمان للأندية

واختتم بقوله: “رغم كل الصعوبات، إلا أن مجهود الفريق تكلل بالنجاح، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق الشرطة الذي فاز بدوره على السد القطري، والذي كان أحد المرشحين للتتويج باللقب”.

ومن جانبه، أكد عبدالله مادو لاعب النصر جاهزية فريقه لخوض المباراة واقتناص بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، مشددًا على رغبته في إسعاد الجماهير وأن يكونوا دائمًا على قدر التوقعات.

وقال مارسيل كايزر مدرب فريق الشباب السعودي: “ستكون مباراة حماسية في نصف النهائي، كل الفرق قدمت مستويات قوية من أجل الوصول إلى تلك المرحلة، ستكون مغامرة رائعة، اليوم لدينا حصة تدريبية وسنكون جاهزين لخوض المباراة”.

وأضاف: “الهلال فريق جيد، ويملك أفضلية عن الشباب بعد حصوله على يوم راحة أكثر منا، الشباب يمتلك أظهرة جيدة وهو نفس الحال بالنسبة للهلال، والفريق الذي سيستحوذ على الكرة بدرجة أكبر سيكون هو الأقرب للفوز”.

واختتم: “المنظومة الدفاعية في الشباب رائعة للغاية، لكنها تعتمد على كافة اللاعبين وليس الخط الخلفي فقط، في المباريات الأخيرة لم نلعب برأس حربة صريح، لا نعاني من أي غياب في مباراة الغد باستثناء إياجو سانتوس، وبديله سيتحدد بعد نهاية مران اليوم، أعرف أن الهلال فريق كبير وقوي ويمتلك أجانب رائعين، ولكني في النهاية أنظر إلى لاعبي فريقي، وهدفي أن نكون في أتم الجاهزية”.

وقال أحمد عبده لاعب فريق الشباب: “ستكون مباراة صعبة أمام فريق يعرفنا ونعرفه جيدًا، أتمنى أن نواصل المضي قدمًا في هذه البطولة الغالية علينا جميعًا، تسود روح رائعة بين اللاعبين في معسكر الفريق، وأتمنى أن نُسعد الجماهير بالوصول إلى المباراة النهائية”.

وأتم: “بالفعل نعاني من أزمة هجومية، صحيح أننا سجلنا هدفين فقط من ضربتي جزاء خلال 4 مباريات، ولكن في النهاية الأمور طيبة، ولا تنسى أن الشباب يمتاز بالصلابة الدفاعية أيضًا، والمؤكد أننا سنحل هذه الأزمة في الفترة المقبلة”.

وقال خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال: “نعرف فريق الشباب بشكل جيد، وهو منافس قوي ونحن على أتم الجاهزية لخوض المباراة، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، أعرف أن الشباب لم يستقبل أي هدف في البطولة، وأنه يمتاز بشكل كبير في النواحي الدفاعية، نحن من جانبنا لا نفكر في أي شيء سوى الوصول إلى المباراة النهائية، وعلى أتم استعداد لأي سيناريو محتمل”.

وأضاف: “نصف النهائي يعكس مدى تقدم كرة القدم السعودية خلال الفترة الأخيرة، بدليل وصول 3 فرق سعودية من أصل 4 إلى المربع الذهبي”.

وأتم: “سنقف على التشكيل النهائية فور نهاية مران اليوم، ربما نجري بعض التعديلات الطفيفة مقارنة بتشكيل لقاء الاتحاد في المرحلة الماضية، فريق الهلال اعتاد على الوصول إلى المباريات النهائية خلال السنوات الأخيرة، نمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع أصعب المواقف”.

ومن جانبه، قال عبدالله الحمدان لاعب فريق الهلال: “سنقدم مباراة تليق بحجم فريقي الهلال والشباب، سنواجه منافسًا صعبًا وقويًا، نحن الآن في نصف النهائي وكل هدفنا هو التتويج باللقب، وفخور للغاية بمواجهة الشباب، هي مباراة ديربي قوية”.

وفي جانب آخر، طُرحت مساء أمس الاثنين، تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي، عبر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم في منصة “إكس”، وقد نفدت بالكامل.