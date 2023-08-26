موعد مباريات الأحد في الدوري الفرنسي

تُختتم غدًا الأحد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي بإقامة 6 مباريات وذلك ضمن لقاءات موسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة رين ضد لوهافر في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الرابعة عصرًا تقام مباريات ” مونبيليه ضد ستاد ريمس” و ” تولوز ضد ستراسبورج” و ” ميتز ضد كليرمون فوت 63″.

وفي تمام السادسة مساءً يلعب ” لوريان ضد ليل” بينما في العاشرة إلا ربع مساءً يلعب ” نيس ضد ليون”.

الجولة الثالثة بـ الدوري الفرنسي

وكانت مباريات الجولة الثالثة في الدوري الفرنسي انطلقت بداية من أمس الجمعة بتعادل بين ناديي نانت وموناكو بثلاثية لكل فريق.

وفي مباراتي اليوم، فاز فريق مارسيليا على ستاد بريست بثنائية دون رد، بينما تقام حاليًا مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس.

مصير فيراتي مع سان جيرمان

وفي سياق آخر، أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، رغبته في استمرار الإيطالي ماركو فيراتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

وكان مسؤولو باريس سان جيرمان قد اجتمعوا بالثنائي فيراتي ونيمار قبل عدة أسابيع، لإبلاغهما بأنهما خارج حسابات الفريق الأول لكرة القدم، ويجب عليهما إيجاد فريق جديد، وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال رسميًا.

وارتبط اسم فيراتي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث نال اهتمام أكثر من ناد، وتُشير التقارير إلى أن النادي الأهلي يحاول حسم الصفقة، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الخالي.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن كيليان مبابي، لا يعارض بقاء فيراتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم الحالي.