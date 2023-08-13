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موعد مباريات التصفيات التأهيلية في دوري أبطال آسيا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
موعد مباريات التصفيات التأهيلية في دوري أبطال آسيا
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق مباريات التصفيات التأهيلية للمرحلة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا بإقامة 4 مباريات بعد 48 ساعة من الآن.

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مباريات الثلاثاء

وتبدأ مباريات التصفيات التأهيلية بداية من بعد غدٍ الثلاثاء حيث يلعب فريق هونج كونج رينجرز من هونج كونج ضد فريق هاي فونج الفيتنامي في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية,

وفي الساعة السادسة مساءً يلعب أولماليك من أوزبكستان ضد فريق السيب العماني بينما في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، تقام مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي ضد الوحدات الأردني وفي نفس التوقيت يلعب الشارقة الإماراتي ضد فريق باشوندهارا كينجر من بنجلاديش.

أوراوا ضد الهلال - المعيوف

أوراوا آخر المتوجين بـ دوري أبطال آسيا

وكان نادي أوراوا الياباني تُوج بلقب دوري الأبطال في مايو الماضي على حساب فريق الهلال بعد التعادل ذهابًا في السعودية بهدف لكل فريق والفوز في اليابان على الأزرق بهدف دون رد.

وكان أوراوا، حرم نادي الهلال من تحقيق نفس إنجاز نادي الاتحاد، وذلك بعد فوز الفريق الياباني ظهر اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

أوراوا بطل دوري أبطال آسيا
جانب من تتويج الفريق

ويعد الاتحاد الفريق السعودي الوحيد الذي نجح في الفوز بدوري أبطال آسيا عامين متتاليين، وكان ذلك في عامي 2004 و 2005، حيث فاز الاتحاد باللقب في 2004 على حساب نادي سيونجنام الكوري الجنوبي، وفي عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي.

وكان الهلال تُوج بدوري أبطال آسيا 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022 لكنه خسر اللقب.

من جانب آخر، أصبح أوراوا أول فريق ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم نسخة 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية.

 

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