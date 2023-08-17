موعد مباريات الجمعة في دوري روشن السعودي

تُستكمل مباريات دوري روشن السعودي غدًا بإقامة 4 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية.

توقيت مباريات الغد

وتبدأ المباريات غدًا بإقامة مباراة الأخدود ضد الفتح في السادسة مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق 3 مباريات في التاسعة مساءً وهم “النصر ضد التعاون، الوحدة ضد الشباب، الحزم ضد الاتفاق”.

وكانت مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، انطلقت اليوم بتعادل بين ضمك والرياض بنتيجة 2-2، بينما تقام حاليًّا مباراة الأهلي والخليج.

وقبل بدء مباراة الأهلي والخليج كان نادي الرياض تعادل مع منافسه ضمك بنتيجة 2/ 2، حيث بدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.

واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وضغط فارس الجنوب بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد الدفاع فرصة من عرضية عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات لهز الشباك، قبل أن ينجح صالح آل عباس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتمكن صالح آل عباس من هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من موسونا من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 35، وحاول الفريقان التسجيل مجددًا، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نادي ضمك ضد الرياض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق ضمك في العودة في المباراة وإحراز هدفين عبر عبدالله العمار في الدقيقتين الـ 53 والعاشرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

الرياض في صدارة دوري روشن السعودي مؤقتًا

وبعد المباراة، أصبح رصيد نادي الرياض 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا، بينما أصبح رصيد نادي ضمك نقطة حاصدًا أول نقطة له في دوري روشن موسم 2023/ 2024.