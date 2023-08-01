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مباريات الجولة الثانية انتهت أمس الاثنين

موعد مباريات الجولة الثالثة من البطولة العربية

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
موعد مباريات الجولة الثالثة من البطولة العربية
المواطن - محمد سمعه

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تُختتم مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية” غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.

وفي يوم الأربعاء ستقام مباراتا “الهلال ضد الوداد المغربي” و”السد القطري ضد أهلي طرابلس الليبي” في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

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وفي تمام السادسة مساءً سيلعب فريقا “الشرطة العراقي ضد اتحاد جدة” و”الترجي التونسي ضد مواطنه الصفاقسي” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي يوم الخميس تقام مباراتا “الوحدة الإماراتي ضد الرجاء البيضاوي المغربي” و”شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي” في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

أما في تمام السادسة مساءً فسوف تُلعب مباراتا “الزمالك المصري ضد النصر” و”الشباب ضد الاتحاد المنستيري التونسي”.

مباراة النصر والاتحاد المنستيري

نتائج الجولة الثانية في البطولة العربية

وكانت مباريات الجولة الثانية في البطولة العربية انتهت كالتالي: “تعادل الوداد مع أهلي طرابلس بهدف لكل فريق، تعادل الشرطة مع الترجي بدون أهداف، فوز السد على الهلال بثلاثية لهدفين، وفوز الاتحاد على الصفاقسي بهدف دون رد”.

الهلال والسد - سالم الدوسري

وفي مباريات أمس “فاز الوحدة على شباب بلوزداد بهدفين لهدف، وفاز الشباب على الزمالك بهدف دون رد، وفاز الرجاء على الكويت بهدفين، أما النصر ففاز على الاتحاد المنستيري برباعية لهدف”.

وكانت فرق اتحاد جدة والرجاء الرياضي والوحدة ضمنوا التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

بنزيما - الاتحاد والصفاقسي

 

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