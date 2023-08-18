موعد مباريات الدوري السعودي غدًا

تُختتم غدًا لقاءات الجولة الثانية ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2024 بإقامة 3 مباريات.

اللقاء الأول سيكون بين أبها والرائد وينطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

اللقاء الثاني سيكون بين فريقي الهلال والفيحاء وينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي نفس التوقيت سيلعب الاتحاد ضد الطائي في التاسعة مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

مباريات الدوري السعودي أمس

وكانت الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت أمس الخميس بتعادل بين ضمك والرياض بنتيجة 2/ 2.

وقبل بدء مباراة الأهلي والخليج كان نادي الرياض تعادل مع منافسه ضمك بنتيجة 2/ 2، حيث بدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.

واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وضغط فارس الجنوب بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد الدفاع فرصة من عرضية عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات لهز الشباك، قبل أن ينجح صالح آل عباس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتمكن صالح آل عباس من هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من موسونا من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 35، وحاول الفريقان التسجيل مجددًا، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نادي ضمك ضد الرياض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق ضمك في العودة في المباراة وإحراز هدفين عبر عبدالله العمار في الدقيقتين الـ 53 والعاشرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

أما النادي الأهلي فحقق الفوز على فريق الخليج بنتيجة 3/ 1.

وضمن مباريات الدوري السعودي اليوم، يلعب حاليًا الأخدود مع الفتح والنصر مع التعاون في التاسعة مساءً وفي نفس التوقيت، سيلعب الوحدة ضد الشباب، والحزم ضد الاتفاق.