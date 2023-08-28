موعد مباريات الدوري السعودي غدًا

تُختتم غدًا مباريات الجولة الرابعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024 بإقامة 5 مباريات.

مباريات الدوري السعودي غدًا

وتنطلق مباراتا “ضمك والفتح” و”الأخدود ضد التعاون” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

بينما في تمام الساعة التاسعة مساءً تنطلق مباريات “النصر ضد الشباب” و”الأهلي ضد الطائي” و”الخليج ضد الحزم”.

حكام مباريات اليوم في دوري روشن

وانطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين في افتتاح الجولة الرابعة بمواجهة أبها والفيحاء، وأدارها عبدالصمد بكري، ويساعده هشام الرفاعي وعبدالعزيز البريه، الحكم الرابع محمد الحربي، حكم الفيديو ماجد الشمراني، ويساعده خلف الشمري.

ويتولى فيصل البلوي مهمة إدارة مباراة الرائد والرياض في دوري روشن، ويساعده مؤيد المسجن وسعيد آل مهدي، رائد الزهراني حكمًا رابعًا، وشكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويقود طاقم تحكيم برازيلي بقيادة رامون أباتي مباراة الهلال والاتفاق، ويساعده برونو بيرس وفابريسيو فيلارينهو، الحكم الرابع خالد الأحمري، وحكم الفيديو خوسي روشا، ويساعده ياسر السلطان.

ويدير طاقم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو مباراة الوحدة ضد الاتحاد، ويساعده إيزيكيل برايلوفسكي وبابلو غونزاليس، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، وسيكون بابلو دوفالو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان حقق أول فوز له في دوري روشن بعد الفوز على الفتح في الجولة الثالثة بخماسية دون رد.