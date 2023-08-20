موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

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تُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لموسم 2023/2024، اليوم بإقامة 4 مباريات.
وفي تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، ستقام مباراتا ” روما ضد ساليرنيتانا” و ” ساسولو ضد أتالانتا”.
بينما في العاشرة إلا ربع مساءً تُقام مباراتا ” أودينيزي ضد يوفنتوس” و ” ليتشي ضد لاتسيو”.
وفي افتتاح مباريات الكالتشيو أمس” فاز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف دون رد وفاز نابولي حامل اللقب على نادي فروسينوني بثلاثية لهدف، أما إنتر ميلان ففاز على مونزا بهدفين دون رد، وفاز فيورنتينا على جنوى برباعية لهدف.
وفي وقت سابق، أبدى النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الإيطالي، تمسكه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال تقدم بعرضين لإدارة نابولي لضم أوسمين، مقابل 120 و140 مليون يورو، ولكن تم رفضهما، إلا أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 200 مليون يورو.
وجذب فيكتور أوسمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.
ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2022/2023، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، ما دفع الإدارة لتحديد مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيله.