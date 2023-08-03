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تنطلق بداية من بعد غد السبت

موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - محمد سمعه

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ستنطلق مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 بداية من بعد غد السبت بإقامة مباراتين.

كأس الملك سلمان للأندية 2023

المباراة الأولى ستكون بين فريقي السد القطري والشرطة العراقي، وتقام في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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المباراة الثانية ستكون كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتُستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 يوم الأحد 6 أغسطس بإقامة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الشباب والوحدة الإماراتي وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

النصر والزمالك - رونالدو - كأس الملك سلمان للأندية 2023

مباريات الجولة الثالثة

وكانت مباريات اليوم، انتهت بفوز الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، بينما تعادل شباب بلوزداد مع نادي الكويت الكويتي بهدف لكل فريق، وتعادل الزمالك مع النصر بهدف لكل فريق، وفاز الشباب على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد.

شباب بلوزداد والكويت الكويتي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

أما مباريات أمس فانتهت بفوز الهلال على الوداد المغربي بنتيجة هدفين لهدف، وفاز السد القطري على أهلي طرابلس الليبي بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على الشرطة العراقي بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الترجي التونسي مع مواطنه الصفاقسي بدون أهداف.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة كل من “الاتحاد والشرطة” عن المجموعة الأولى، السد والهلال عن المجموعة الثانية، الشباب والنصر عن المجموعة الثالثة، الرجاء والوحدة عن المجموعة الرابعة.

الرجاء ضد الوحدة الإماراتي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

 

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