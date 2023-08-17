مولدات خاصة لتشغيل مطار رفيق الحريري الدولي

انتشرت خلال الساعات الماضية، صورًا ومقاطع فيديو تشير إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، والذي يشهد حاليا حركة مسافرين نشطة خلال موسم الصيف تزامنًا مع عودة المغتربين.

وتعليقًا على ذلك، كشف مدير عام الطيران المدني رئيس المطار فادي الحسن لـ “سكاي نيوز”، اليوم الخميس، أن “الأمور في المطار تسير على ما يرام حتى اللحظة، على أمل أن يعود التيار الكهربائي بسرعة”.

ونفى الحسن “صحة المعلومات والصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، عن إطفاء الإضاءة وأجهزة التكييف داخل قاعات المطار”.

مولدات خاصة

وأضاف الحسن: “نحن في حالة طوارئ وصلنا لها اليوم ، ونشغل المطار على الطاقة المتوفرة من المولدات الخاصة كي تستمر وتيرة العمل على ما كانت عليه قبل أزمة الكهرباء”.

وقال: “لا يمكن لأي مطار في العالم أن يعمل على المولدات الكهربائية الخاصة لفترة طويلة. الحل عودة التيار في أسرع وقت ممكن”.

ويغرق لبنان منذ مساء أمس الأربعاء في الظلام، بعد توقف محطتي الكهرباء الرئيسيتين شمالي وجنوبي البلاد، نتيجة نقص السيولة المالية اللازمة لتشغيلهما.

خطة طوارئ

ومن جهة أخرى، كشف مصدر في طيران الشرق الأوسط لـ “سكاي نيوز عربية”، أن الصور المنشورة للمطار مطفأ الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية “قديمة ولا تعبر عن واقع الحال الآن”.

وأضاف المصدر: ” المطار يعمل حاليا بأربعة مولدات ضمن خطة الطوارئ، كما أن شركة خطوط طيران الشرق الأوسط تملك كذلك مولداتها الخاصة التي تؤمّن لها استمرارية العمل مع الخطوط العالمية ومواعيد الإقلاع والهبوط”.