ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

أصدرت ميتا، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، “مترجمًا قويًا” يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات بسهولة أكبر، من خلال النص والصوت.

وقالت “ميتا”، في بيان على موقعها الرسمي إن “SeamlessM4T” يعد أول نموذج متكامل ومتعدد اللغات للترجمة والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الشركة، يمكن لهذا النموذج إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص، لما يصل إلى 100 لغة.

ووفقًا للبيان، سيتم إصدار محرك الترجمة الجديد بموجب ترخيص “Creative Commons”، مما سيسمح للباحثين والمطورين بالبناء على هذا النموذج وتطويره.

خطوة في عالم الترجمة

ولفتت الشركة إلى أن النموذج الذي أصدرته، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عالم الترجمة، مشيرة إلى أن SeamlessM4T يقلل من الأخطاء والتأخير، ويزيد من كفاءة وجودة عملية الترجمة.

وفي حديثه لموقع “أكسيوس” الأمريكي، قال عالم الأبحاث في شركة “ميتا“، باكو جوزمان ، إن “Seamless M4T” لا يعتمد على محركات وسيطة للترجمة، وهذا النموج الجديد يدعم حتى تغيير اللغات بسرعة، وسيسمح بتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يمزجون اللغات في أحاديثهم اليومية.