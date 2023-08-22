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من المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الجاري

ميتا تطلق نسخة جديدة من ثريدز مخصصة للحواسيب

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
ميتا تطلق نسخة جديدة من ثريدز مخصصة للحواسيب
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة “ميتا بلاتفورمز” إطلاق نسخة جديدة من منصتها الأحدث ثريدز، والتي ستكون مخصصة للاستخدام عبر أجهزة الحاسوب، ومن المقرر إصدارها هذا الأسبوع.

نسخة ثريدز للحواسيب

ودعا المستخدمون باستمرار لإطلاق نسخة لأجهزة الحواسيب بعد سلسلة من التعديلات على التطبيق المنافس لمنصة “إكس”، والذي أطلقته “ميتا” في أوائل يوليو، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

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وقال آدم موسيري رئيس إنستجرام، الذي يشرف على المنصة الجديدة: إن الإصدار المخصص للحواسيب قيد الإعداد، وبمجرد أن يصبح جاهزًا، سيعلم الجميع به.

عدد مستخدمي ثريدز

قفز عدد مستخدمي ثريدز إلى أكثر من 100 مليون مشترك في أيامه القليلة الأولى، لكنه تراجع وانخفض التفاعل في الأسابيع اللاحقة.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ ميتا، مارك زوكربيرج، في يوليو: إن عمليات الاشتراك تتجاوز كثيرًا ما توقعه، وأعرب عن ثقته في نجاح المنصة على المدى الطويل.

التحديث الجديد لثريدز

وفي السابق، أطلقت شركة “ميتا”، تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز بإضافة نافذة خاصة لمنشورات المتابعين، بدلًا من اقتراحات التطبيق المعتمدة على الخوارزميات.

ويطالب مستخدمو تطبيق “ثريدز” بهذا التحديث منذ إطلاق المنصة في الخامس من هذا الشهر، ما علق عليه مارك زوكربيرج في رد على أحد المتابعين بـ”اطلب تجد”.

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