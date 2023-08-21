ميتروفيتش يصل إلى الرياض

وصل، قبل قليل، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ميتروفيتش في الرياض

ونشرت قناة SSC، مقطع فيديو لوصول ميتروفيش إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وسط تواجد العديد من وسائل الإعلام لاستقباله.

وأعلن نادي الهلال عن تعاقده مع ميتروفيتش، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم رياضية حتى عام 2026، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي.

ويلعب المهاجم الصربي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا.

الهلال بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الترتيب بدون رصيد، بعد خسارته في أول جولتين.