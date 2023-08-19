ميتروفيتش يصل الرياض للانضمام إلى الهلال

يبدو أن إدارة نادي الهلال، نجحت في حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لتدعيم هجوم الأزرق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ميتروفيتش في الرياض

وأشار الإعلامي عبدالرحمن أباعود، إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، فهد بن نافل، وصل إلى الرياض قادمًا من باريس، قبل قليل على متن طائرة خاصة.

وأوضح عبدالرحمن أباعود عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أنه كان مدونًا في أسماء الركاب المهاجم الصربي ميتروفيتش قبل أن يتم إزالته من على النظام.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن ميتروفيتش وعائلته سيصلون الرياض اليوم، مشيرًا إلى أنه خضع لفحوصات طبية في العاصمة باريس، واجتازها بنجاح.

وكان المدير الفني لفولهام، البرتغالي ماركو سيلفا، قد رفض التعليق على رحيل النجم الصربي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولكنه أكد أنه لن يكون متواجدًا في مواجهة برينتفورد، اليوم السبت.

مسيرة مميزة

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.