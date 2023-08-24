ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال ضد الرائد

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كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الرائد بعد قليل في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت تشكيلة أزرق الرياض مكونة من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم، ميتروفيتش”.
أما تشكيلة الرائد فجاءت مكونة من: “أندريه مورييرا، بندر وحيشي، عمر جونزاليس، عبدالله الفهد، خالد السبيعي، مامادو لوم، منصور البيشي، يحيى سنبل، محمد الدوسري، أمير سعيود، تفاريس”.