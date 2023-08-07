ميركاتو تاريخي لـ الأهلي في 2023

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نجحت إدارة النادي الأهلي في إبرام عدد من الصفقات العالمية في الميركاتو الصيفي التاريخي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد عودته إلى دوري روشن السعودي.
وبدأت الإدارة الأهلاوية في تدعيم صفوف الفريق مبكرًا، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، لتفادي خطر الهبوط الصادم الذي تعرض له الراقي في الموسم الماضي، وأملًا في التألق والمنافسة على البطولات هذا الموسم.
وحصل النادي الأهلي على توقيع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، سيمحان النابت وفهد الرشيدي في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى النجم عبدالله عطيف بعد نهاية عقده مع الهلال، بجانب نجم الباطن، بسام الحريجي.
وواصلت إدارة النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق بصفقات عالمية في الميركاتو الصيفي، لتضم حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينيو.
وتمكنت الإدارة من حسم صفقة النجم الجزائري رياض محرز، بعد فترة طويلة من المفاوضات مع مانشستر سيتي الذي كان يرغب في استمرار اللاعب، قبل أن تضم نجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي آلان سانت كاسيمين.
ولم تكتف إدارة الأهلي بهذه الصفقات، حيث تُشير كافة التقارير إلى اقتراب الراقي من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه، بجانب مدافع روما، البرازيلي روجير إيبانيز.
وتأمل الإدارة في تألق الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد، وتحقيق طموحات الجماهير، وتعويضهم عن الموسم الماضي، خاصة أن اللاعبين حظوا بدعم كبير من الجمهور، رغم اللعب في دوري يلو.