ميزة جديدة من واتساب تسمح بمشاركة الصور HD

مي فاروق تغني لـ أم كلثوم وتطرب جماهير الأحساء الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء اكتشاف سكين عمرها حوالي 80.000 عام في روسيا حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي
كشف رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ شركة ميتا، أن التحديث الجديد بـ تطبيق واتساب أصبح الآن به خاصية جديدة تسمح لمستخدمي التطبيق بـ مشاركة الصور بدقة وجودة عالية HD.
وأعلن مارك زوكربيرغ عن التحديث الجديد بـ واتساب من خلال صفحته الرسمية على إنستجرام وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقدمت هذه الميزة في وقت سابق بشكل تجريبي لمستخدمين محددين حيث قامت تلك الخاصية بالحفاظ على جودة عالية HD لصور المستخدمين عند إرسالها للأشخاص والأصدقاء.
– تحديث التطبيق لآخر إصدار.
– فتح محادثة شخص ما.
– قم بإرسال صورة له.
– عند إرسال الصورة يظهر إلى المستخدم وجود زر الدقة العالية الجديد أعلى الشاشة بجوار أدوات تحرير الصور.
– ثم انقر على مشاركة الصورة.