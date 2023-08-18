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طرحت في وقت سابق بشكل تجريبي

ميزة جديدة من واتساب تسمح بمشاركة الصور HD

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ صباحاً
ميزة جديدة من واتساب تسمح بمشاركة الصور HD
المواطن - فريق التحرير

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كشف رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ شركة ميتا، أن التحديث الجديد بـ تطبيق واتساب أصبح الآن به خاصية جديدة تسمح لمستخدمي التطبيق بـ مشاركة الصور بدقة وجودة عالية HD.

وأعلن مارك زوكربيرغ عن التحديث الجديد بـ واتساب من خلال صفحته الرسمية على إنستجرام وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وقدمت هذه الميزة في وقت سابق بشكل تجريبي لمستخدمين محددين حيث قامت تلك الخاصية بالحفاظ على جودة عالية HD لصور المستخدمين عند إرسالها للأشخاص والأصدقاء.

طريقة الحصول على التحديث الجديد لـ واتساب

– تحديث التطبيق لآخر إصدار.

– فتح محادثة شخص ما.

– قم بإرسال صورة له.

– عند إرسال الصورة يظهر إلى المستخدم وجود زر الدقة العالية الجديد أعلى الشاشة بجوار أدوات تحرير الصور.

– ثم انقر على مشاركة الصورة.

 

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