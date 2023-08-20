ميسي يُتوج بأول ألقابه مع Inter Miami ويصبح الأكثر تتويجًا في العالم

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحقيق أول بطولة له مع نادي Inter Miami الأمريكي، وذلك بعد الفوز بلقب كأس الدوريات الأمريكية فجر اليوم على حساب فريق ناشفيل بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

اللقب الأول مع Inter Miami

وتُوج ميسي باللقب الأول له مع نادي إنتر ميامي كما نجح في تسجيل 10 أهداف مع الفريق الأمريكي منذ الانضمام له، كما تُوج النجم الأرجنتيني بلقبه رقم 44 في مسيرته متخطيًا النجم البرازيلي داني ألفيش الذي حصد 43 بطولة.

وأصبح ميسي الأكثر تتويجًا بالألقاب في عالم كرة القدم بعد الفوز بلقب كأس الدوريات الأمريكية.

وحقق ميسي مع نادي برشلونة الإسباني 10 ألقاب في الدوري الإسباني و 7 مرات في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.

ومع نادي باريس سان جيرمان فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرة ولقب وحيد مع نادي إنتر ميامي.

المستوى الدولي

وعلى المستوى الدولي، فاز ميسي مع الأرجنتين بلقب كأس العالم وكأس كوبا أمريكا وكأس العالم تحت 20 سنة في عام 2005 وكأس الكونمبيول في عام 2021 على حساب منتخب إيطاليا وذهبية أولمبياد بكين في الصين عام 2008.

ويتنافس نادي Inter Miami حاليًا على بطولتي الدوري الأمريكي وبطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة بعد الفوز بلقب كأس الدوريات الأمريكية.