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بعد تأهله إلى نهائي كأس أمريكا

ميسي يُقرب إنتر ميامي من حصد لقبه الثاني

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
ميسي يُقرب إنتر ميامي من حصد لقبه الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريبًا من حصد لقبه الثاني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، بعدما قاده لتجاوز عقبة سينسيناتي ضمن منافسات بطولة كأس أمريكا.

فوز إنتر ميامي ضد سينسيناتي

ولعب إنتر ميامي ضد سينسيناتي في نصف نهائي كأس أمريكا، وكاد ميسي أن يودع البطولة، حيث ظل فريقه متأخرًا بهدفين دون رد حتى الدقيقة 68، سجلهما الثنائي الأرجنتيني لوسيانو أكوستا وبراندون فاسكيس.

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وانتفض ميسي في الدقائق الأخيرة، ومرر تمريرة مميزة للإكوادوري ليوناردو كامبانا ليسجل التعادل عند الدقيقة 68، قبل أن يحرز هدف التعادل عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

إنتر ميامي ضد سينسيناتي
جانب من المباراة – المصدر @InterMiamiCF

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في التقدم مع بداية الشوط الأول الإضافي عن طريق جوزيف مارتينيز، إلا أن يويا كوبو أحرز التعادل عند الدقيقة 114، قبل أن ينجح ميسي وزملاؤه في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5\4.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سينسيناتي، هو الأوفر حظًا بالتأهل، خاصة أنه متصدر ترتيب الدوري، فيما يتواجد إنتر في المركز الأخير، إلا أن قدوم ميسي ساهم في انتفاضته، وعدم خسارته لأي لقاء.

انتر ميامي
لاعبو الفريق – المصدر @InterMiamiCF

ميسي يقترب من اللقب الثاني

وقاد ميسي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي للتتويج بأول لقب في تاريخه، وهو كأس الرابطتين، بالفوز على ناشفيل في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 10\9، بعد تعادلهما إيجابيًا.

ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

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