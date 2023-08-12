ميشايل يسجل الهدف الأول لـ الهلال من ضربة رأسية

نجح البرازيلي ميشايل في إحراز الهدف الأول لـ الهلال في شباك نادي النصر وذلك مع بداية أحداث الشوط الثاني في نهائي كأس بطولة الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل ميشايل الهدف من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 52، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب البرازيلي مالكوم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة مقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.