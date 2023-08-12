لقطات لهطول الأمطار الغزيرة والبرد على باحة ربيعة بأبها ميشايل يسجل الهدف الأول لـ الهلال من ضربة رأسية مالي تلغي تراخيص الخطوط الجوية الفرنسية بعد توترات بسبب النيجر الموارد البشرية: بطاقة أولوية لمستفيدي الضمان فوق الـ60 لحظة وصول نائب أمير مكة لنهائي كأس الملك سلمان للأندية التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر تكوّن خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث والجنوب مفاجأة حول أسعار الذهب اليوم في مصر مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالرياض وجازان
نجح البرازيلي ميشايل في إحراز الهدف الأول لـ الهلال في شباك نادي النصر وذلك مع بداية أحداث الشوط الثاني في نهائي كأس بطولة الملك سلمان للأندية العربية.
وسجل ميشايل الهدف من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 52، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب البرازيلي مالكوم.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة مقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
ميشايل يفتتح أول أهداف القمة 🔥🔥
الهلال 1 × 0 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/m76wmnRLyw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023