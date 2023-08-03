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اقترح إقرار الخطة النقدية والاقتصادية

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي من عدم قدرة بلاده على  توفير الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية بنهاية شهر أغسطس في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري.

خطة حاكم مصرف لبنان

وأضاف ميقاتي في بيان على موقعه على الإنترنت، أن خطة منصوري تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد.

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وقال ميقاتي، إنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان، وسام منصوري، وكان هناك انسجام مع خطط الحكومة.

وأشار إلى تقديم منصوري مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب إقرارها، والتي تنسجم مع خطط الحكومة، وفقاً لميقاتي الذي أضاف “هدفنا إقرار هذه الخطط وعلينا ألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد”.

لا دواء ولا رواتب

وصرّح ميقاتي قائلًا: “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الأمر لا يهم الحكومة وحدها، بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد”.

واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل النواب في مجلس النواب يسمح للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، موضحاً أن الحكومة وزعت مشروع قانون بالفعل في هذا الصدد، إلا أن المناقشة قد تستغرق وقتاً فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، والأفضل أن يتم طرح القانون من قبل البرلمان.

 

 

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