لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا وفاة مخترع الــ بي دي إف مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة
نجح الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في تحقيق فوز ثمين على حساب فريق بولونيا مساء أمس بهدفين دون رد في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.
وكان الشوط الأول شهد تقدم الروسونيري بهدفين عبر كل من الفرنسي أوليفيه جيرو والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين الـ 11 والـ 21.
وانتهى الشوط الأول بتفوق الروسونيري بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني حافظ الروسونيري على تفوقه لتنتهي المباراة بالفوز 2/ 0 في مباراة أُقيمت على ملعب “ريناتو دال آرا” معقل فريق بولونيا.
وكانت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بدأت من السبت الماضي بفوز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف دون رد، بينما فاز نابولي على فروسينوني بثلاثية لهدف، أما نادي إنتر ميلان ففاز على مونزا بهدفين دون رد، وفاز فيورنتينا على جنوى برباعية لهدف.
وفي أول أمس، تعادل روما مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق، وفاز أتالانتا على ساسولو بهدفين دون رد، وفاز يوفنتوس على أودينيزي بثلاثية دون رد، أما لاتسيو فخسر أمام ليتشي بثنائية لهدف.
وفي ختام مباريات الجولة الأولى أمس الاثنين، تعادل تورينو مع كالياري بدون أهداف، أما ميلان ففاز على بولونيا بهدفين دون رد.
الميلان يبدأ رحلة الكالتشيو بالفوز على بولونيا بهدفين ⚽️⚽️
شاهد أهداف المباراة 📽️#بولونيا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/O7YReGz1T0
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2023