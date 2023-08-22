ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا

نجح الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في تحقيق فوز ثمين على حساب فريق بولونيا مساء أمس بهدفين دون رد في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

وكان الشوط الأول شهد تقدم الروسونيري بهدفين عبر كل من الفرنسي أوليفيه جيرو والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين الـ 11 والـ 21.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الروسونيري بهدفين دون رد.

ثنائية أولى لـ ميلان في الدوري الإيطالي

وفي الشوط الثاني حافظ الروسونيري على تفوقه لتنتهي المباراة بالفوز 2/ 0 في مباراة أُقيمت على ملعب “ريناتو دال آرا” معقل فريق بولونيا.

نتائج مباريات الجولة الأولى

وكانت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بدأت من السبت الماضي بفوز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدف دون رد، بينما فاز نابولي على فروسينوني بثلاثية لهدف، أما نادي إنتر ميلان ففاز على مونزا بهدفين دون رد، وفاز فيورنتينا على جنوى برباعية لهدف.

وفي أول أمس، تعادل روما مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق، وفاز أتالانتا على ساسولو بهدفين دون رد، وفاز يوفنتوس على أودينيزي بثلاثية دون رد، أما لاتسيو فخسر أمام ليتشي بثنائية لهدف.

وفي ختام مباريات الجولة الأولى أمس الاثنين، تعادل تورينو مع كالياري بدون أهداف، أما ميلان ففاز على بولونيا بهدفين دون رد.