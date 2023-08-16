ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 211,202 حاوية

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211,202حاوية قياسية في شهر واحد، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.

جهود هيئة الموانئ

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

كما يأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي تعمل عليها “موانئ” بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي الشركة السعودية العالمية للموانئ، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.

أرقام ميناء الملك عبدالعزيز

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استطاع كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر مايو 2023م، بمناولة 206,145 حاوية قياسية في شهر واحد، مما يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.

ويعتبر هذا الإنجاز الجديد مكملاً لسلسة الإنجازات التي يحققها الميناء، حيث سجل خلال عام 2022م؛ رقماً قياسياً بمناولة 2,038,787 حاوية قياسية، ويعد أعلى رقم في تاريخه خلال عام واحد.