لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأبها 500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 211,202 حاوية ضبط فعالية ترفيهية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023
حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211,202حاوية قياسية في شهر واحد، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
كما يأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي تعمل عليها “موانئ” بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي الشركة السعودية العالمية للموانئ، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استطاع كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر مايو 2023م، بمناولة 206,145 حاوية قياسية في شهر واحد، مما يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.
ويعتبر هذا الإنجاز الجديد مكملاً لسلسة الإنجازات التي يحققها الميناء، حيث سجل خلال عام 2022م؛ رقماً قياسياً بمناولة 2,038,787 حاوية قياسية، ويعد أعلى رقم في تاريخه خلال عام واحد.