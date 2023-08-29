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تبلغ سعتها 24,346 حاوية قياسية

ميناء الملك عبدالله يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
ميناء الملك عبدالله يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم
المواطن - واس

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استقبل ميناء الملك عبدالله ، سفينة MSC Irina، المصنفة أكبر سفينة حاويات في العالم التي تبلغ سعتها 24,346 حاوية قياسية.

أكبر سفن الشحن بالعالم

كما استقبل الميناء اثنتين من أكبر سفن الشحن في العالم، وهم MSC Tessa وMSC Gemma. حيث يبلغ طول كل من هذه السفن العملاقة 399.9 مترًا وعرضها 61.5 مترًا، وتبلغ سعتها 24,116 حاوية قياسية، مما يجعلها من بين أكبر سفن الشحن في العالم. ويؤكد وصول هذه السفن، بما في ذلك سفينة MSC Irina، قدرة الميناء على تلبية أكثر متطلبات صناعة الشحن.

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وأكد الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله, جاي نيو، أن نجاح الميناء وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لافتًا إلى إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية والاستثمار في التوسع لاستيعاب أكبر السفن وزيادة قدرة الميناء للمناولة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أفضل ميناء عالمي

ويستفيد ميناء الملك عبدالله الذي يعد أفضل ميناء عالمي من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية وفقًا لتقرير البنك الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًّا لعام 2022 من موقعه الإستراتيجي والتميز التشغيلي والقدرات الهائلة التي تشمل البنية التحتية المتطورة بعمق 18 مترًا، بالإضافة إلى التجهيزات المتطورة التي أعدت خصيصًا للمناولة ليس فقط سفن الحاويات الضخمة الحالية ولكن أيضًا المستقبلية بكفاءة عالية.

مستقبل الميناء

كما يرسم ميناء الملك عبدالله مسارًا نحو مستقبل نابض وذلك بوضع معايير جديدة في الصناعة والإسهام في دعم حركة التجارة والتحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وطموحات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS)، بالإضافة إلى التزامه الراسخ بالتميز التشغيلي والشراكات الإستراتيجية والطموحات أن يصبح ميناءً ضخمًا وعالميًا.

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