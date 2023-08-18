مي فاروق تغني لـ أم كلثوم وتطرب جماهير الأحساء الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء اكتشاف سكين عمرها حوالي 80.000 عام في روسيا حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي
تألقت المطربة المصرية مي فاروق في حفل الأحساء، وغنت واحدة من أروع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل واسع من جماهير الأحساء.
وكانت قد أعلنت بنش مارك المتخصصة في إدارة وتنظيم المهرجانات، عن حفلة الأحساء مع المطربة مي فاروق، ضمن جولة المملكة.
وقالت الشركة في منشور عبر منصة إكس: بنعيش الأجواء الطربية معكم جمهور الأحساء في حفلة الفنانة مي فاروق، ضمن حفلات جولة المملكة 2023.
وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.
#مي_فاروق تغني لـ #أم_كلثوم.. وتفاعل من جماهير #الأحساء #السعودية
عبر:@ibrheem99 pic.twitter.com/fWLuNfH6DS
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 17, 2023