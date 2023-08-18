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مي فاروق تغني لـ أم كلثوم وتطرب جماهير الأحساء

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
مي فاروق تغني لـ أم كلثوم وتطرب جماهير الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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تألقت المطربة المصرية مي فاروق في حفل الأحساء، وغنت واحدة من أروع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل واسع من جماهير الأحساء.

وكانت قد أعلنت بنش مارك المتخصصة في إدارة وتنظيم المهرجانات، عن حفلة الأحساء مع المطربة مي فاروق، ضمن جولة المملكة.

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حفل مي فاروق

وقالت الشركة في منشور عبر منصة إكس: بنعيش الأجواء الطربية معكم جمهور الأحساء في حفلة الفنانة مي فاروق، ضمن حفلات جولة المملكة 2023.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

 

 

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