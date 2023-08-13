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موجهًا الشكر للسعودية على جهودها في نشر المبادئ الصحيحة

نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع الكلمة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع الكلمة
المواطن - ولاء المطرفي

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أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية مالي، إبراهيم كنتو، ضرورة أن يتوحد المسلمون من أجل مواجهة ما يتعرض له الإسلام ورموزه وأسسه وقرآنه الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم، موجهًا الشكر للسعودية على ما تقدمه من نشر لمبادئ الإسلام الصحيحة.

توحيد جهود المسلمين

وأضاف كنتو في تصريحات لصحيفة “المواطن” على هامش المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل”، أنه على المسلمين التوحد في جهودهم وردودهم وتنسيق أعمالهم ويكونوا كجسد واحد من أجل الدفاع عنه، لافتًا إلى أن هذا العمل لا يتكامل إلا من خلال جهود قيادية وهذه القيادة التي تتمثل في المملكة العربية السعودية باعتبارها قبلة المسلمين ومنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام والحرمين الشريفين ويوجد بها القيادة الرشيدة التي سهرت نهارًا وليلًا لتوحيد الجهود ومساعدة المسلمين في بلادهم.

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لقاء مثمر

ولفت إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى لقاء جامع مثمر بقيادة السعودية لإدارة الشؤون الإسلامية والإفتاء والمشيخة من الذين يديرون العمل الإسلامي في بلادهم، لقيادة الأمة وردع أعدائها الذين يتربصون بها في كل مجال وكل العالم.

وأعرب عن امتنانه للسعودية، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على جهود السعودية في نشر مبادئ الإسلام الصحيحة ومساعدة شعب مالي.

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