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اللاعب البرازيلي تم تقديمه أمام 60 ألف متفرج هلالي بلقاء الفيحاء

نائب وزير السياحة لـ نيمار: مرحبًا بك في موطن الأبطال

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ صباحاً
نائب وزير السياحة لـ نيمار: مرحبًا بك في موطن الأبطال
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المواطن - فريق التحرير

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وجهت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب وزير السياحة، رسالة إلى البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال الجديد، وذلك بعد تقديمه رسميًا للجماهير الهلالية أمس في حفل ضخم قبل انطلاق مباراة الفيحاء في دوري روشن.

وقالت الأميرة هيفاء عبر حسابها في منصة ” إكس” : ” هلا نيمار في السعودية، موطن الأبطال والنجوم، وأرض الحفاوة والكرم، قريبًا بنشوفهم طالبين كبسة ويصورون كرك وكاشتين بالنفود”.

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حفل تقديم نيمار

وفي وقت سابق، أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن سعادتها بـ حفل نيمار وتقديمه للجماهير في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفيحاء.

وكان الإعلامي وليد الفراج نشر جزءًا من حفل تقديم اللاعب البرازيلي عبر حسابه في منصة ” إكس” قائلًا: ” حتى في استقبال اللاعبين، الأزرق يكسب”.

نيمار هلالي - 2

وقال مشجع هلالي يُدعى عبدالله الخضيري: ” الهلال ناد مؤسسي احترافي كان طوال مسيرته يتمتع بإدارات احترافية تقدم العمل والجهد ولا تلتفت للأسماء مما أوصل الهلال لهذا المستوى العالي من التنظيم والتنسيق الناجح في كافة أوجه نشاطاته”.

بينما قال حساب يُدعى ” وسم 511″ : “الهلال دائمًا يغرد خارج السرب”.

 

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