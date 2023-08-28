نابولي يقترب من ضم نجم فرانكفورت

تعمل إدارة نادي نابولي الإيطالي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمزيد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بأحد نجوم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ليندستروم في طريقه للرحيل

وألمح مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت، ماركوس كروش إلى أن النجم الدنماركي جيسبر ليندستروم، اقترب من الرحيل عن الفريق الألماني، والانتقال إلى الدوري الإيطالي، وتُشير التقارير إلى أن نابولي الأقرب لضمه.

وأضاف ماركوس كروش في حديثه عن مستقبل ليندستروم، خلال تصريحاته للصحافيين بعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، قائلًا: “من الممكن أن يحدث شيء ما”.

كما أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، اقتراب اللاعب الدنماركي من الرحيل، حيث أشركه كبديل في لقاء ماينز بالأمس، وعلق بعد المباراة، قائلًا: “في الأيام القليلة المقبلة، ربما تتم عملية انتقال”.

وارتبط اسم جيسبر ليندستروم صاحب الـ23 عامًا، بالانتقال إلى نابولي أو يوفنتوس، وأكدت تقارير أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 30 مليون يورو، وذلك بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسمين الماضيين.

نابولي هذا الموسم

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي منافسات الدوري الإيطالي الممتاز بشكل مميز، ونجح في تحقيق الفوز أول جولتين على حساب فروزينوني وساسولو، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان المتصدر.