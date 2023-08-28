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نابولي يهزم ساسولو بهدفين

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
نابولي يهزم ساسولو بهدفين
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي نابولي فوزًا ثمينًا على حساب نادي ساسولو بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في الجولة الثانية من مباريات الدوري الإيطالي.

نابولي ضد ساسولو

وكان النيجيري فيكتور أوسمين تقدم بالهدف الأول لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ 16 من ركلة جزاء.

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وانتهى الشوط الأول بتفوق فريق الجنوب الإيطالي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإيطالي جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ 64.

وكانت المباراة، شهدت طرد اللاعب الفرنسي ماكسيم لوبيز في الدقيقة الـ 52 من فريق ساسولو.

ويتواجد نابولي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل ساسولو ترتيب الدوري برصيد صفر من النقاط.

نابولي ضد ساسولو

نتائج الجولة الثانية

وكانت مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، انطلقت أول أمس السبت بفوز مونزا على إمبولي بثنائية دون رد، وفاز فروسينوني على أتالانتا بهدفين لهدف، بينما فاز هيلاس فيرونا على روما بثنائية لهدف، وفاز ميلان على تورينو برباعية لهدف.

وفي مباريات أمس، تعادل يوفنتوس مع بولونيا بهدف لكل فريق، وتعادل فيورنتينا مع ليتشي بهدفين لكل فريق، وفاز جنوى على لاتسيو بهدف دون رد، أما نابولي ففاز على ساسولو بهدفين.

وتُختتم مباريات الجولة الثانية اليوم الاثنين، بإقامة مباراتي “أودينيزي ضد ساليرنيتانا” و”إنتر ميلان ضد كالياري”.

نابولي ضد ساسولو

 

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