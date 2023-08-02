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في كأس الملك سلمان للأندية

نادي الاتحاد يتألق بالعلامة الكاملة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
نادي الاتحاد يتألق بالعلامة الكاملة
المواطن - فريق التحرير

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خطف الفريق الأول كرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

تألق نادي الاتحاد

وقدم الاتحاد أداء مميزًا في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث إنه نجح في تصدر المجموعة الأولى؛ بتحقيق العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط، وكان أول فريق يخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي.

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على الترجي التونسي والشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف، وتجاوز عقبة الصفاقسي بهدف دون رد، وقدم أداء دفاعيًا وهجوميًا مميزًا، بجانب الروح القتالية للاعبين.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

كريم بنزيما يخطف الأنظار

وشهدت منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية الظهور الرسمي لصفقات الاتحاد الجديدة، وعلى رأسها، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي جذب الأنظار إليه، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في البطولة.

وترك كريم بنزيما بصمته سريعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث صنع هدفًا وسجل آخر في مواجهة الترجي، وأحرز الهدف الوحيد أمام الصفاقسي، قبل أن يسجل هدف الفوز ضد الشرطة العراقي اليوم من ركلة جزاء.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @UAFAAC

مواجهة قوية ضد الهلال

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا من الهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الزعيم كوصيف عن المجموعة الثانية.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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