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ضمن منافسات دوري روشن السعودي

نادي الرياض يعلن أسعار التذاكر بالموسم الجديد

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
نادي الرياض يعلن أسعار التذاكر بالموسم الجديد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الرياض، قبل قليل، عن أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024.

أسعار تذاكر مباريات نادي الرياض

وجاءت أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم أمام كل من؛ الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، كالتالي؛ 20 ريالًا المخفضة، 50 و100 ريال الموحدة، 250 ريالًا المتميز، 1000 ريال VIP، و2000 ريال VVIP.

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نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

وتتراوح أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في الموسم الجديد أمام بقية فرق دوري روشن بين 20 لـ30 ريالًا فقط، وذلك حسبما أعلن حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”.

وتفاعلت الجماهير مع أسعار تذاكر المباريات، ليصبح اسم نادي الرياض ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أكدوا أن الإدارة تستغل تواجد النجوم العالميين مع الفرق الكبرى، وقامت برفع الأسعار.

أسعار تذاكر مباريات نادي الرياض
أسعار تذاكر مباريات الرياض في الدوري – المصدر @AlRiyadhFC

الرياض يبدأ مشواره بمواجهة الوحدة

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة نظيره الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويطمح الرياض الصاعد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتحقيق انطلاق قوية والفوز.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

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