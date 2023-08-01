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قادمًا من بايرن ميونخ الألماني

نادي النصر يعلن رسميًا التعاقد مع ساديو ماني لمدة 4 سنوات

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
نادي النصر يعلن رسميًا التعاقد مع ساديو ماني لمدة 4 سنوات
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي النصر قبل قليل عن إتمام تعاقده رسميًا مع السنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني حتى عام 2027.

ونشر حساب نادي النصر في موقع ” إكس” مقطع فيديو لانضمام ماني إلى أصفر الرياض بعنوان ” بصوت واحد ماني نصراوي”.

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ووقع ماني عقد الانضمام إلى النصر حتى عام 2027 بحضور أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي.

قدوم ماني إلى تشكيل أصفر الرياض قد يعجل برحيل عبدالرحمن غريب، الذي لم ينجح في كسب ثقة جماهير النصر بسبب تراجع مستواه منذ الانضمام للنادي قادمًا من الأهلي في صيف 2022.

التشكيل المتوقع بعد انضمام ساديو ماني

وسيكون التشكيل المتوقع لـ النصر بعد قدوم ماني مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خالد الغنام، ماني، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ قد أكد أن النصر عرض على ساديو ماني توقيع عقد حتى عام 2027، ولكن المفاوضات النهائية بشأن مدة التعاقد استمرت حتى الأمس وتم حسمها.

ساديو ماني لاعب النصر الجديد

وأوضح أن قائد منتخب السنغال سيحصل على راتب يتجاوز حاجز الـ40 مليون يورو صافي في الموسم الرياضي الواحد، فيما ستكون قيمة الصفقة لبايرن ميونيخ أقل من 30 مليون يورو مع الإضافات، كما أنه ودع زملاءه أول أمس.

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ثم هزم الاتحاد المنستيري أمس برباعية لهدف في الجولة الثانية.

 

ساديو ماني لاعب النصر الجديد

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