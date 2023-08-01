ناسا تفقد الاتصال بمسبار على مسافة مليارات الأميال

كشفت وكالة “ناسا” الفضائية عن فقدانها الاتصال بمسبار “فوياجر 2″، على مسافة مليارات الأميال بعيدًا عن سطح الأرض، وذلك بعد قطع الاتصال به عن طريق الخطأ.

وتلقت المركبة الفضائية التي تعمل على استكشاف الفضاء منذ 1977، أمراً خاطئاً خلال الشهر الماضي، لتوجيه الهوائي الخاص بها درجتين بعيدًا عن الأرض. ونتيجة لذلك توقف المسبار عن تلقي التوجيهات أو إرسال البيانات.

وأعربت وكالة “ناسا” عن أملها باستعادة الاتصال، عندما يحين موعد إعادة ضبط المسبار المفترض في أكتوبر/تشرين الأول.

مسافة تقدر بمليارات الأميال

ويبتعد مسبار “فوياجر 2” عن كوكب الأرض بمسافة تفوق 12.3 مليار ميل (ما يعادل 19.9 مليار كلم)، حيث يندفع عبر الفضاء بين النجوم، بسرعة تقدر بنحو 55.346 كلم في الساعة.

ولم يعد بإمكان المسبار الرائد في بحوث الفضاء، تلقي الأوامر أو إرسال المعلومات إلى شبكة “ناسا” الفضائية العميقة، وهي مجموعة من هوائيات الراديو العملاقة في جميع أنحاء العالم، كما توقفت المركبة الفضائية عن تلقي أوامر من أجهزة التحكم الأرضية.