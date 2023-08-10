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على خلفية اشتباكات عرقية أودت بحياة أكثر من 150 شخصًا

نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام محلية، أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نجت من حجب الثقة أثناء التصويت في مجلس النواب، اليوم الخميس.

مطالب المعارضة

وطالبت المعارضة في 26 يوليو التصويت على حجب الثقة عن الحكومة على خلفية الاشتباكات العرقية في ولاية مانيبور في غرب الهند، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا.

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وانتقدت المعارضة من حزب المؤتمر الوطني الهندي ناريندرا “الصمت والتقاعس” تجاه الأحداث في مانيبور، التي وصفتها بـ “حرب أهلية”.

من جانبه، ألقى مودي خطابًا أمام البرلمان، استمر ساعتين، وجه فيه انتقادات إلى المعارضة وتعهد باستعادة النظام في الولاية المذكورة ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

وقاطع أعضاء المؤتمر الوطني الهندي خطاب مودي، وانسحبوا من القاعة خلال إلقائه كلمته.

وأرسلت السلطات الهندية عشرات الآلاف من عناصر الأمن والقوات المسلحة إلى مانيبور لوقف أعمال العنف العرقي بين ممثلي شعب ميتي الذي يشكل الأغلبية الأثنية في الولاية، وممثلي الأقلية من شعب كوكي.

وتستمر الاشتباكات في المنطقة منذ مايو الماضي في أعقاب احتجاجات كوكي ضد بعض الإجراءات التي اتخذتها سلطات الولاية المنتمية إلى شعب ميتي.

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