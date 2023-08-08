نجاة صياد بأعجوبة من أسماك القرش

كشفت تقارير إعلامية أن صيادًا أمريكيًّا نجا من الموت المحتم بعد رحلة صيد قبالة سواحل فلوريدا امتدت 38 ساعة متواصلة، جرفته المياه خلالها إلى مسافات بعيدة، وكانت أسماك القرش تتحرك حول قاربه.

تفاصيل الوقعة

وفي التفاصيل، كان تشارلز غريغوري، البالغ من العمر 25 عامًا في رحلة صيد روتينية عندما جرفته المياه بسبب المد، حيث تمسك لساعات طويلة بقاربه وهو يشاهد أسماك القرش تتحرك حوله دون أن يقوم بأي حركة قد تعرض حياته للخطر.

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، تعرض غريغوري للسعة قنديل البحر وتحمل ألمها لحين وصول فرق الإنقاذ إليه.

وقال والده: لقد كان خائفًا حتى الموت، عانى بشدة من حروق الشمس، وحارب الرياح في جو بارد ليلًا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من التعرف على مكان الشاب عبر الطائرة، حيث تم إيصاله للشاطئ بمشهد مؤثر جمعه مع عائلته.

وتابع والده: إن الكدمات وحروق الشمس تجعل من الصعب عليه التحرك ومغادرة سريره، لكن من المتوقع أن يكون بخير خلال الأيام القليلة المقبلة.