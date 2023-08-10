نجاة وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال

أعلنت وسائل إعلام لينانية، اليوم الخميس، تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا في بيروت

وبحسب معلومات أولية نقلتها المصادر اللبنانية، فإن وزير الدفاع لم يصب بأذى بعد محاولة لاغتياله شرق بيروت، ليتم بعدها نقله إلى منطقة آمنة

وقال الوزير اللبناني موريس سليم في حديث لـ”إم تي في” إنه بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص.

وأشارت مصادر إلى أن المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت.