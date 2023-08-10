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تم إطلاق النار على سيارته في بيروت

نجاة وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
نجاة وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام لينانية، اليوم الخميس، تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا في بيروت

وبحسب معلومات أولية نقلتها المصادر اللبنانية، فإن وزير الدفاع لم يصب بأذى بعد محاولة لاغتياله شرق بيروت، ليتم بعدها نقله إلى منطقة آمنة

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وقال الوزير اللبناني موريس سليم في حديث لـ”إم تي في” إنه بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص.

وأشارت مصادر إلى أن المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت.

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