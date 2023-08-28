Icon

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في الزكاة والضريبة والجمارك Icon “المواطن” توثق وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط Icon الخليج يتعاقد مع خالد ناري رسميًا Icon فوضى بالمطارات وتأجيل الرحلات بسبب عطل أنظمة المراقبة في بريطانيا Icon نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي Icon مساعد الرشيدي أضاء طريق الودعاني لجائزة الشعر النبطي Icon إيغالو عينه على الهدف الخامس ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
التحفظ عليها ومنعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات

نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي
المواطن - سعد البحيري - القاهرة

مواضيع ذات علاقة

دفعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش منصبها ثمن لقائها غير المعلن قبل أيام مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، بعدما تم تسريب اللقاء وما سببه من حالة الغضب الشعبي والرسمي في ليبيا التي لا توجد بينها وبين إسرائيل أية علاقات رسمية أو شعبية حتى اليوم.

احتجاجات شعبية

وفور إعلان خبر اللقاء، خرجت الاحتجاجات في أنحاء البلاد رفضًا للقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وطالبوا بالتحقيق مع الوزيرة والكشف عن أسباب ودوافع هذا اللقاء، كما قرر المجلس النيابي الدعوة إلى جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذا اللقاء.

قد يهمّك أيضاً
هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن

دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم

دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم

مظاهرات ليبيا

إقالة نجلاء المنقوش

من جانبه قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وقف المنقوش عن العمل في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي وإحالتها للتحقيق وسط أنباء بأن المنقوش قد غادرت البلاد فور إقالتها.

لكن جهاز الأمن الداخلي الليبي، أكد اليوم الاثنين، أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هروب وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، خارج البلاد، لا صحة له.

تنسيق رفيع المستوى

بدورها كشفت وكالة أسوشيتد برس أن مسؤولين بحكومة الدبيبة أكدا أنه على علم بمباحثات المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي وأنها أطلعت الدبيبة على مباحثاتها مع نظيرها الإسرائيلي فور وصولها لطرابلس، فيما أعلنت قناة كان الإسرائيلية الرسمية أن اللقاء بين وزيرة الخارجية الليبية، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، تم تنسيقه من قبل كبار المسؤولين في ليبيا.

مظاهرات ليبيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم