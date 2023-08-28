نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي

دفعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش منصبها ثمن لقائها غير المعلن قبل أيام مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، بعدما تم تسريب اللقاء وما سببه من حالة الغضب الشعبي والرسمي في ليبيا التي لا توجد بينها وبين إسرائيل أية علاقات رسمية أو شعبية حتى اليوم.

احتجاجات شعبية

وفور إعلان خبر اللقاء، خرجت الاحتجاجات في أنحاء البلاد رفضًا للقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وطالبوا بالتحقيق مع الوزيرة والكشف عن أسباب ودوافع هذا اللقاء، كما قرر المجلس النيابي الدعوة إلى جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذا اللقاء.

إقالة نجلاء المنقوش

من جانبه قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وقف المنقوش عن العمل في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي وإحالتها للتحقيق وسط أنباء بأن المنقوش قد غادرت البلاد فور إقالتها.

لكن جهاز الأمن الداخلي الليبي، أكد اليوم الاثنين، أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هروب وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، خارج البلاد، لا صحة له.

تنسيق رفيع المستوى

بدورها كشفت وكالة أسوشيتد برس أن مسؤولين بحكومة الدبيبة أكدا أنه على علم بمباحثات المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي وأنها أطلعت الدبيبة على مباحثاتها مع نظيرها الإسرائيلي فور وصولها لطرابلس، فيما أعلنت قناة كان الإسرائيلية الرسمية أن اللقاء بين وزيرة الخارجية الليبية، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، تم تنسيقه من قبل كبار المسؤولين في ليبيا.