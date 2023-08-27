Icon

المسقي.. قرية تراثية عمرها يمتد لـ 1700 عام Icon سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال Icon نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي Icon مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر Icon جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود Icon تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات Icon 4 إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية Icon مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على قاتل أسامة بن لادن في تكساس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في أول نزال عالمي له بمسيرته الرياضية

نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الملاكم اليمني، آدم، نجل الأسطورة العالمي، نسيم حميد، فوزا ساحقًا ومستحقاً على خصمه التشيكي، في أول نزال عالمي له بمسيرته الرياضية.

فوز مستحق لنجل نسيم حميد

وتمكن الملاكم اليمني آدم حميد، من الفوز بجدارة على خصمه التشكي فوتك هردي، بأول دقيقتين من الجولة الأولى، على حلبة الأرينا، في بولندا.

قد يهمّك أيضاً
الزكاة تحدد الملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية

الزكاة تحدد الملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية

محمد بن سلمان يضع نقطة انطلاق جديدة لجامعة كاوست

محمد بن سلمان يضع نقطة انطلاق جديدة لجامعة كاوست

نسيم حميد يحتفي مع نجله

وظهر نسيم حميد، يحتفي بالفوز مع نجله الأوسط آدم (22 عامًا)، في فيديو طالعه “المشهد اليمني”. جاء ذلك بعد أربع سنوات من التدريب قضاها آدم تحت إشراف والده البرنس.

يذكر أن البطل نسيم حميد الذي اشتهر بإسم (ناز) في بريطانيا من مواليد 12 فبراير 1974م، كما كان يُعرف أيضاً بـ (الأمير نسيم) وهو (ملاكم بريطاني – يمني) .

وتعود أصول نسيم حميد الأولى إلى قرية ملاح، مديرية العرش ، مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
انخفاض أرباح “الجوف” 31% إلى 4.7 مليون ريال
السوق

انخفاض أرباح “الجوف” 31% إلى 4.7 مليون...

السوق
بايدن يعطي الضوء الأخضر لتدريب طيارين أوكرانيين على إف-16
العالم

بايدن يعطي الضوء الأخضر لتدريب طيارين أوكرانيين...

العالم
تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات
العالم

تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7...

العالم
رحلة نيمار للرياض عبر الخطوط السعودية الأكثر متابعة عبر فلايت رادار 24
الرياضة

رحلة نيمار للرياض عبر الخطوط السعودية الأكثر...

الرياضة
موعد مباراة بيرنلي ضد مان سيتي
الرياضة

موعد مباراة بيرنلي ضد مان سيتي

الرياضة
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.8 ريال للجرام
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق