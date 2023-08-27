نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي

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حقق الملاكم اليمني، آدم، نجل الأسطورة العالمي، نسيم حميد، فوزا ساحقًا ومستحقاً على خصمه التشيكي، في أول نزال عالمي له بمسيرته الرياضية.
وتمكن الملاكم اليمني آدم حميد، من الفوز بجدارة على خصمه التشكي فوتك هردي، بأول دقيقتين من الجولة الأولى، على حلبة الأرينا، في بولندا.
وظهر نسيم حميد، يحتفي بالفوز مع نجله الأوسط آدم (22 عامًا)، في فيديو طالعه “المشهد اليمني”. جاء ذلك بعد أربع سنوات من التدريب قضاها آدم تحت إشراف والده البرنس.
يذكر أن البطل نسيم حميد الذي اشتهر بإسم (ناز) في بريطانيا من مواليد 12 فبراير 1974م، كما كان يُعرف أيضاً بـ (الأمير نسيم) وهو (ملاكم بريطاني – يمني) .
وتعود أصول نسيم حميد الأولى إلى قرية ملاح، مديرية العرش ، مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.