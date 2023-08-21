نجم أتلتيكو مدريد بديل زيلينسكي في الأهلي

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها، لتدعيم الفريق بمزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتبط اسمها بأحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني.

الأهلي يفاوض نجم أتلتيكو مدريد

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي بدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، رودريجو دي بول، حيث يُعد الهدف الرئيسي بعد فشل صفقة نجم نابولي، البولندي بيوتر زيلينسكي.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المفاوضات مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد لضم النجم الأرجنتيني، ليست سهلة، إلا أن مسؤولي الأهلي يحاولون بالفعل حسم الصفقة.

وانضم رودريجو دي بول، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، وشارك معه في 88 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويتمتع دي بول بقدرات كبيرة على القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية في وسط الملعب بشكل مميز، وكان من العناصر الهامة في تشكيلة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الفائز بلقب كأس العالم 2022.

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث فاز في أول جولتين على الحزم والخليج بنتيجة 3\1.