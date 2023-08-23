نجم سهيل يبشر بزوال القيظ

كشف مركز طقس العرب، عن قرب ظهور نجم سهيل والذي يُعرف بلمعانه الشديد ولونه الأبيض المصفر.

نجم سهيل وزوال القيظ

وقال مركز طقس العرب أن نجم سهيل يبدأ بالظهور مع نهاية شهر أغسطس من كل عام تحديدًا في اليوم 24، وإذا لمع في السماء استبشر به العرب بجلاء القيظ وبداية الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة ونزول المطر.

وأضاف أن نجم سهيل يظهر من جهة الجنوب لشروق الشمس، حتى يحين الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل، حيث إن ظهوره يرتبط وفق الحسابات الفلكية بانتهاء فترة القيظ والحرارة الشديدة وقرب بدء موسم الأمطار والخيرات، لافتًا إلى أن العرب قد قال فيه “إذا طلع سهيل لا تأمن السيل”.

أول موسم سهيل

وفي وقت سابق، كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن الأحد الماضي هو أول موسم سهيل الذي يعد الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

وذكر الزعاق في منشور على حسابه بمنصة “‘إكس”، إن آخر جمرة القيظ كانت السبت، والأحد أول موسم سهيل وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل ومدته (52) يومًا حيث تبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وبعد أسبوعين يلاحظ تغيرات محسوسة.

برود الهواء والماء

وأضاف الزعاق أن “العرب يحبون موسم سهيل، لأننا سكان صحراء جافة وحارة طوال موسم الصيف، ومع طلوعه تنكسر حدة الحرارة، وينتعش البشر والشجر والحيوانات والمواشي التي تدر باللبن”.

وأشار “إذا رأينا سهيلًا بالعين المجردة قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية يبرد الهواء، ويبرد الماء”.

وتابع الزعاق أن الرياح الجنوبية الرطبة تهب على الناس، فتكسر حدة حرارة رياح السموم الشمالية، وتخضر الأشجار من الجهة الجنوبية، ويبدأ يطول الليل ويقصر النهار.