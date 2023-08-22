نجم شبابي آخر يقترب من الهلال بعد تمبكتي

كشفت تقارير عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع أحد لاعبي نادي الشباب بعد نجاحه في ضم اللاعب حسان تمبكتي أمس.

وقال الناقد الرياضي علي العنزي في تصريحات لبرنامج ” دورينا غير” على قناة ” السعودية : ” متعب الحربي سيكون ثاني لاعب يغادر الشباب بعد تمبكتي”.

وكانت جماهير الهلال طالبت إدارة فهد بن نافل بالتحرك والتعاقد مع متعب الحربي لدعم خانة الظهير الأيسر مع اللاعب ياسر الشهراني.

صفقة انتقال تمبكتي لـ الهلال تغضب الشبابيين

وأثارت صفقة انتقال حسان تمبكتي لنادي الهلال، الجدل والغضب بين جماهير نادي الشباب والأعضاء الذهبيين للنادي بسبب القرار المنفرد من خالد الثنيان رئيس الشباب ببيع اللاعب رغم رفض بقية أعضاء مجلس إدارة النادي والأعضاء الذهبيين.

وقال الإعلامي الرياضي محمد العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في الصفقة، التعاقد تم 2 ونصف فجرًا بتوقيت السعودية فجر أمس الاثنين، وعرض الهلال كان الأقل ماليًّا بقيمة 20 مليون ريال مع إعارة الثلاثي محمد جحفلي وحمد اليامي وعبدالله رديف للشباب لمدة موسم مقابل إعارة تمبكتي لـ الهلال لمدة موسم، لكن ماذا حدث، الهلال ضم اللاعب نهائيًّا”.

وأضاف العنزي: “أيضًا لماذا قبل مجلس إدارة الشباب بالعرض المالي الأقل، عرض النصر كان 90 مليون ريال وعرض الأهلي كان 60 مليون ريال وعرض الهلال كان 20 مليون ريال، لماذا تنازل رئيس الشباب عن مصلحة النادي، كذلك حسب معلوماتي من وقع على ورقة انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال هو رئيس الشباب خالد الثنيان وليس خليف الهويشان المدير التنفيذي للنادي، فهذا مخالف حيث من المفترض توقيع المدير التنفيذي للنادي على ورقة انتقال اللاعب وليس رئيس الشباب”.

وتابع العنزي: “حسب معلوماتي أيضًا، الإدارة التنفيذية بنادي الشباب لا تعلم أي شيء عن انتقال حسان لـ الهلال، ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الهلال مخالفة عند إتمام صفقة، سبق وأن فعلها في صفقة محمد جحفلي”.

وواصل: ” الهلال قد لايكون عليه أي عقوبة في حال رفع من قيمة عرضه ودفع أكثر من 46 مليون ونصف المليون ريال”.