نزع ملكية 3 قصور تاريخية في الطائف

أعلنت هيئة التراث رسميًّا الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية ثلاثة قصور تاريخية في مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وشملت القصور المشمولة بنزع الملكية قصر البوقري وقصر الكعكي وقصر جبرة في الطائف، بالإضافة لعدد من المواقع شملت (موقع صلح الحديبية في العاصمة المقدسة- موقع نقش نبونيد الأول في الحائط)، بحسب ما نقلت العربية.

وأكدت القرارات على أهمية دعوة أصحاب القصور التي تقرر نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم لها، كما يجوز لهم التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.