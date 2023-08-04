أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انتحارها نزع ملكية 3 قصور تاريخية في الطائف مواطن يوثق جولته بمحمية الملك عبدالعزيز جماهير الأهلي المصري غاضبة بعد رحيل سيد عبدالحفيظ لص يقتحم متجر أبل برافعة شوكية مسروقة مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد توزيع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير غدًا Alnasser يصل أبها استعدادًا لمواجهة الرجاء
أعلنت هيئة التراث رسميًّا الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية ثلاثة قصور تاريخية في مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وشملت القصور المشمولة بنزع الملكية قصر البوقري وقصر الكعكي وقصر جبرة في الطائف، بالإضافة لعدد من المواقع شملت (موقع صلح الحديبية في العاصمة المقدسة- موقع نقش نبونيد الأول في الحائط)، بحسب ما نقلت العربية.
وأكدت القرارات على أهمية دعوة أصحاب القصور التي تقرر نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم لها، كما يجوز لهم التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.