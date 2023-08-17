Icon

لقطات لطفل صيني يطالب الشرطة بوضعه في دار الأيتام Icon متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية Icon إنجاز لم يكتمل لأبناء المدرسة الوسطى بـ مباراة ضمك والرياض Icon لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين Icon لقطات للأضرار التي خلفتها الرياح اليوم في النعيرية Icon لقطات لحريق مستشفى الحبيب شمال الرياض Icon اعتقال تركي يقلد صوت أردوغان Icon جماهير الاتحاد لـ إدارة أنمار: احسموا صفقة محمد صلاح سريعًا Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon كاليدو كوليبالي يغيب عن الهلال 3 أسابيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بلغ مستوى الفقر 80%

نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف وزير الرعاية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، أن التقديرات حتى الآن تشير إلى نزوح نحو 5 ملايين من سكان العاصمة السودانية إلى باقي الولايات، لافتًا إلى أن النزاع الحالي تسبب في زيادة معدلات الفقرة إلى 80 في المائة.

الفقر في السودان

وذكر فريني، أن مسألة ارتفاع نسبة حجم الفقر في السودان أمر طبيعي، خاصة وأن ما تعرضت له البلاد مؤخرًا ليس بالأمر السهل.. ووفقًا لتقديرات حتى الآن فقد نزح نحو 5 ملايين من سكان ولاية الخرطوم إلى باقي ولايات السودان.

قد يهمّك أيضاً
كاريلو ينضم إلى القادسية رسميًا

كاريلو ينضم إلى القادسية رسميًا

إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح

إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح

وأردف أنه النزاع تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة مستوى الفقر أكثر مما كانت عليه سابقًا، ويقدر الفقر تقريبًا بنحو 80 في المائة ما يضاعف المسؤولية مستقبلًا على الحكومة من ناحية اجتماعية عند انجلاء الحرب.

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع (1)

وشدد فريني أن حكومة ولاية الخرطوم تقوم بدورها منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب في شهر إبريل الماضي، لافتًا إلى إنشاء فرق بتعاون مع لجان الأحياء والخدمات الاجتماعية بالعاصمة الخرطوم لمد المراكز العلاجية وغرف الطوارئ بالعلاج.

وتابع فريني أنه تم إجراء مسوحات بمناطق غرب، وجنوب مدينة الخرطوم في أوساط المجموعات السكانية الأكثر كثافة سكانية بغرض توفير المساعدات الإنسانية، فضلًا عن سعي الحكومة في الآونة الأخيرة إلى إعادة تشغيل بعض المواقع لتوفير الدعم الاجتماعي للمواطنين من ديوان الزكاة، والمعاشات رغم ارتفاع حجم المعاناة التي ولدتها الحرب بفعل ما أطال مؤسسات الدولة من دمار.

وذكر المسؤول السوداني، أن شكل المساعدات التي توفرها حكومة الخرطوم تتركز بشكل أساسي حاليًّا عقب إجازة خطة إسعافية بتوفير المساعدات الإنسانية، والعلاجية من الأدوية المنقذة للحياة بعد خروج ما يفوق 90 في المائة من المرافق الصحية عن الخدمة.

وأكد أن ولاية الخرطوم أكثر المناطق تأثرًا بوقوع الحرب، معتمدة على أمور أساسية لدعم سكانها من منظمات المجتمع الدولي، والمجتمع السوداني نفسه الذي أدى دورًا مهمًّا في تخفيف آثار الحرب، لافتًا إلى السعي لإعادة أنشطة بعض المرافق الحكومة.

وتتواصل منذ 5 شهور، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتوسطت أطراف عربية وإفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لإنهاء الأزمة.

نزوح السودانيين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم