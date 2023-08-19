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منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022

نصف مليون قتيل وجريح خلال الحرب الروسية الأوكرانية

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
نصف مليون قتيل وجريح خلال الحرب الروسية الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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أكد مسؤولون أمريكيون، لم تكشف عن هوياتهم، أن عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 يقترب من 500 ألف، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة.

عدد الضحايا

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين حذروا من أنه ما زال من الصعب تقدير عدد الضحايا؛ لأن موسكو دأبت غالبًا على تقليص عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية.

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وتابعت الصحيفة أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف بينهم نحو 120 ألف قتيل وما بين 170 ألف و180 ألف مصاب.

وأردفت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفًا، أما عدد المصابين فيتراوح ما بين 100 ألف و120 ألفًا.

ونقلت نيويورك تايمز عن المسؤولين قولهم: إن عدد الضحايا ارتفع بعد أن أطلقت أوكرانيا هجومًا مضادًا في وقت سابق من هذا العام.

وعلق ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقرير نيويورك تايمز: إن هيئة الأركان العامة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الإفصاح عن هذه الأرقام.

دعوات في روسيا لإنهاء الحرب بأوكرانيا بالسلاح النووي 

وأردف في بث مباشر على قناة الصحفية يوليا لاتينينا على يوتيوب الجمعة: نتبع نهجًا يكون فيه لهيئة الأركان وحدها الحق في إعلان أعداد الجرحى والمعاقين ومن فقدوا أطرافًا وبالطبع عدد الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب.

وأعلن الجيش الأوكراني الخميس تحقيق مكاسب في هجومه المضاد ضد القوات الروسية على الجبهة الجنوبية الشرقية. وقالت كييف: إن قواتها حررت قرية، في أول نجاح من نوعه منذ 27 يوليو، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه القوات في التقدم عبر خطوط دفاعية روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.

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